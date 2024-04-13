В Башкирии с 15 апреля начнут работать поезда здоровья

В его составе — передвижные центры здоровья, передвижные флюорографы и маммографы, фельдшерско-акушерские пункты. Помимо этого выедут и диагностический комплекс РКБ, кардиомобиль кардиоцентра.
Прием сельчан будут вести терапевты, хирурги, узкие специалисты. До середины сентября они объедут 55 муниципалитетов по 6-ти направлениям. А это более 330 населенных пунктов. Перед отправкой один из комплексов осмотрел министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Поезда здоровья курсируют уже 6-й год по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. За прошлый год врачи приняли более 150 тысяч пациентов. Благодаря обследованиям удалось впервые выявить тысячи заболеваний. В том числе злокачественные новообразования, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
В этом году работать будут порядка 90 передвижных модульных станций. Можно будет пройти рентгенологические и электрокардиографические исследования, сдать кровь на глюкозу и холестерин, измерить артериальное и внутриглазное давление. Записываться заранее не надо, главное — иметь при себе документы.