В Башкирии аграрии приступили к весенне-полевым работам

Аграрии 13 районов Башкортостана приступили к весенне-полевым работам. В первую очередь механизаторам предстоит подкормить минеральными удобрениями озимые зерновые культуры и внести удобрения на посевы с многолетними травами. Фермерам Шаранского района в текущем году предстоит засеять почти 48,5 тысяч гектаров, что немного выше уровня прошлого сезона. Аграрии рассчитывают на хороший урожай за счёт проделанной работы по улучшению сортовых качеств семенного материала.

Этого дня аграрии ждали долго. Говорят, весенне-полевые работы для них — особая пора, к которой готовились всю зиму. Соскучились по земле. Оттого и работа спорится, потому что подходят к любимому делу с душой. Пока стараются закрыть влагу и вносят минеральные удобрения.

В этом году шаранцам удалось увеличить посевные площади. Сеять будут не только технические и кормовые культуры, такие как сахарная свёкла, подсолнечник, лён, но и высокомаржинальные культуры. Под озимые отдали почти 8 тысяч гектаров, треть из которых уже подкормили минеральными удобрениями.

Работа кипит и в Уфимском районе. Молодые механизаторы легко освоили современную технику. Для Ильназа Габдрахманова это уже третий сезон. И с каждым годом опыта становится всё больше. Шутит, что умная машина выполняет за него половину работы. Но доля правды в его словах всё же есть.