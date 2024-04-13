В Башкирии участник СВО купил трактор для посевных работ

В Кушнаренковском районе участник СВО купил трактор для посевных работ. Андрей Старцев из села Ахлыстино — командир отделения боевых обеспечений в башкирском полку имени Шаймуратова. Когда приезжает в отпуск, многодетный отец занимается посевными работами со всей семьёй.

Андрей Старцев нигде не сидит сложа руки: свой отпуск после боевых действий проводит в поле. С молодости любил сельское хозяйство, поэтому и выбрал профессию агронома. Работы по земледельчеству начал ещё до начала спецоперации. Военнослужащий старается тщательно следить за процессом. Семена проходят проверку и имеют все соответствующие документы.

Помощников хватает. Старший сын Максим учится в Уфимском автотранспортном колледже, и благодаря полученным знаниям мальчик помогает папе в работе.

Домашние заботы остались на плечах родителей бойца. Анфия и Александр Старцевы, проводив сына на передовую, начали заниматься волонтёрством. Мама организовала в селе Ахлыстино штаб. Активисты режут лапшу, заготавливают продукты и помогают финансово.

Пока папа защищает Родину, дома его ждут дочки. Маленькой Полине буквально недавно исполнилось 3 годика. Когда старший брат уезжает на учебу, с малышкой остается играть Лера. Девочка учится в восьмом классе, помогает по дому бабушке и дедушке. Рассказывает, что, приходя со школы, мечтает встретить папу у порога дома.