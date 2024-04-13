Сегодня в Уфе стартовал первый городской фиджитал-турнир, посвященный 450-летию столицы республики. Это соревнования, которые объединяют в себе классический и киберспорт. То есть участники должны развиваться и тренироваться за компьютером и на спортплощадке.
Стать лучшими сначала в он-лай игре, а затем победить уже в офф-лайф формате - задача для всех участников из 16 коллективов. турнир командный, а потому работают ребята плечом к плечу, при этом находясь за разными мониторами или приставками.
Первый этап — цифровой. И здесь соревнования проходят по разным видам программ: двум спортивным и одному тактическому.
Дальше задача спортсменов — выйти из виртуального пространства и показать такое же мастерство, но уже на реальном поле или площадке против самых настоящих соперников в футболе, баскетболе или в тактической игре «Лазертаг».
Несмотря на то, что вид спорта относительно новый, последователей у него уже хватает. К примеру, в Башкортостане есть своя сборная, и представители региона даже участвовали в играх будущего в Казани.
В отличие от сборников были на турнире и новички. Так, кикбоксеры одного из уфимских спортклубов выступили на фиджитал-фестивале одной командой.
Пока в республике фиджитал спорт развивается в Уфе, но в будущем представители региональной федерации планируют пойти дальше и привлечь в эту командную игру жителей других городов и районов Башкортостана. В некоторые спортшколы Уфы уже в этом году закупят необходимое компьютерное оборудование.
Турнир завершится на следующей неделе, после того как состоится так называемый физический этап соревнований или выступление на реальных площадках города.