В Уфе стартовал первый городской фиджитал турнир

Сегодня в Уфе стартовал первый городской фиджитал-турнир, посвященный 450-летию столицы республики. Это соревнования, которые объединяют в себе классический и киберспорт. То есть участники должны развиваться и тренироваться за компьютером и на спортплощадке.

Стать лучшими сначала в он-лай игре, а затем победить уже в офф-лайф формате - задача для всех участников из 16 коллективов. турнир командный, а потому работают ребята плечом к плечу, при этом находясь за разными мониторами или приставками.

Первый этап — цифровой. И здесь соревнования проходят по разным видам программ: двум спортивным и одному тактическому.

Дальше задача спортсменов — выйти из виртуального пространства и показать такое же мастерство, но уже на реальном поле или площадке против самых настоящих соперников в футболе, баскетболе или в тактической игре «Лазертаг».

Несмотря на то, что вид спорта относительно новый, последователей у него уже хватает. К примеру, в Башкортостане есть своя сборная, и представители региона даже участвовали в играх будущего в Казани.

В отличие от сборников были на турнире и новички. Так, кикбоксеры одного из уфимских спортклубов выступили на фиджитал-фестивале одной командой.

Пока в республике фиджитал спорт развивается в Уфе, но в будущем представители региональной федерации планируют пойти дальше и привлечь в эту командную игру жителей других городов и районов Башкортостана. В некоторые спортшколы Уфы уже в этом году закупят необходимое компьютерное оборудование.

Турнир завершится на следующей неделе, после того как состоится так называемый физический этап соревнований или выступление на реальных площадках города.

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Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»