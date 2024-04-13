В Уфе прошла заключительная игра предварительного этапа российской гандбольной суперлиги

Хозяева площадки — уфимский «Акбузат» — принимали гостей из «Динамо-Астрахани». Принципиального турнирного значения встреча не имела. Команда из Башкортостана в финальном этапе сыграет за места с девятого по двенадцатое. Астраханцы с восьмого места вышли в плей-офф.
После первой половины встречи «Акбузат» уступал с минимальной разницей в счете. Но во втором тайме коллектив из Уфы сумел вырвать победу. Итоговый счет 30-28 в пользу команды Александра Горбатикова. Уже 16 апреля «Акбузат» примет дома омский «Скиф».