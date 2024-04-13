В Уфе прошла заключительная игра предварительного этапа российской гандбольной суперлиги

Хозяева площадки — уфимский «Акбузат» — принимали гостей из «Динамо-Астрахани». Принципиального турнирного значения встреча не имела. Команда из Башкортостана в финальном этапе сыграет за места с девятого по двенадцатое. Астраханцы с восьмого места вышли в плей-офф.

После первой половины встречи «Акбузат» уступал с минимальной разницей в счете. Но во втором тайме коллектив из Уфы сумел вырвать победу. Итоговый счет 30-28 в пользу команды Александра Горбатикова. Уже 16 апреля «Акбузат» примет дома омский «Скиф».

Думаю, что сегодня команда отдалась полностью. Была тяжелая игра, первый тайм проигрывали. Во втором тайме исправили ситуацию. Стали больше забивать быстрых мячей. Ну и концовку довели до победы.

Александр Горбатиков, главный тренер команды «Акбузат»
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