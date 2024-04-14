В Башкирии за сутки не зафиксировано ни одного сообщения о новых подтоплениях

В Башкирии за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая подтоплений. По информации госкомитета республики по ЧС, всего с начала паводкоопасного периода принято 908 таких обращений.

По состоянию на 14 апреля максимальные уровни подъема воды в водоемах следующие:

на реке Сим в деревне Пятилетка Иглинского района: + 30 см, текущий уровень 579 см, выход на пойму при 616 см;

на реке Белой в деревне Кутаново Белорецкого района: +21 см, текущий уровень 273 см, выход на пойму при 510 см;

на реке Белой в селе Ломовка Белорецкого района: +19 см, текущий уровень 230 см, выход на пойму при 260 см.

В башкирской столице река Белая в районе Монумента Дружбы прибавила 18 см. Текущий уровень составляет 531 см. На реке Уфа в районе Шакши уровень вырос на 15 см, текущий уровень 450 см.