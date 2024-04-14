В Башкирии за сутки не зафиксировано ни одного сообщения о новых подтоплениях

В Башкирии за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая подтоплений. По информации госкомитета республики по ЧС, всего с начала паводкоопасного периода принято 908 таких обращений.
По состоянию на 14 апреля максимальные уровни подъема воды в водоемах следующие:
В башкирской столице река Белая в районе Монумента Дружбы прибавила 18 см. Текущий уровень составляет 531 см. На реке Уфа в районе Шакши уровень вырос на 15 см, текущий уровень 450 см.
На контроле остаются 27 случаев подтоплений в 16 муниципалитетах. Пик паводка в регионе ожидается в 20-х числах апреля.