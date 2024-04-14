Для поиска пропавших в Уфе мальчиков нужны эхолот и моторная лодка

Для продолжения поисков пропавших в Уфе подростков необходимы килевая моторная лодка ПВХ длиной от 3,4 м, а также эхолот с функцией создания 3D-карт (StructureScan 3D) моделей Garmin Panoptix, Lowrance Active Target либо аналоги.

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Всех, кто готов предоставить плавсредство и гидролокатор, просят связаться с инфоргами поисков: Еленой (Барбие) 8-987-099-70-92 и Анастасией (Моррисан) 8-937-320-44-74.

Ранее сообщалось, что для поисков детей были задействованы беспилотники регионального МВД. Добровольцы продолжают обследовать береговую линию, а территория поисков расширилась до города Благовещенска.

Волонтеры отмечают, что в реке из-за паводка много мусора. Они проверяют топляк с целью обнаружения вещей мальчиков.

Добавим, передать информацию, которая может быть полезной в поисках, можно по телефонам «102» или «112».