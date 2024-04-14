В Башкирии на ледяной глыбе застряли четверо рыбаков

Накануне экстренные службы Башкирии получили информацию о происшествии на озере Кандрыкуль. По данным пресс-службы регионального госкомитета по ЧС, от берега водоема оторвалась огромная ледяная глыба, на которой застряли четверо рыбаков.

Когда они поняли, что до берега самостоятельно не доберутся, мужчины обратились за помощью к спасателям, которые на специальной спасательной доске эвакуировали их до берега.

В ведомстве еще раз напомнили об опасности выхода на лед на водоемах в период его интенсивного таяния.