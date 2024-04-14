В Уфе три девочки не смогли снять пластиковые колечки с пальцев

За минувшие выходные сотрудники ПСО Управления гражданской защиты г. Уфы трижды выезжали на помощь детям.

Фото №1 - В Уфе три девочки не смогли снять пластиковые колечки с пальцев

Как сообщает пресс-службы ведомства, все три случая были связаны с мелкими пластиковыми игрушечными деталями в форме колечек.

Фото №2 - В Уфе три девочки не смогли снять пластиковые колечки с пальцев

Помощь спасателей понадобилась девочкам 2, 4 и 5 лет. Все они во время игры надевали эти детали на пальчик как украшение. Однако самостоятельно снять их не получилось ни у детей, ни у родителей.

Спасатели снимали украшения с помощью слесарных инструментов. К счастью, обошлось без травм и повреждений.

Фото: УГЗ г.Уфы

Уфимская волна
Пенальти