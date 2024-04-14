В Уфе водитель, находясь под домашним арестом, катал друзей на багажнике авто

В Уфе задержали водителя «ВАЗ 2110», который на багажнике авто катал своих товарищей. Как сообщает в своем телеграм-канале руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, видеозапись с нарушителями была обнаружена во время мониторинга социальных сетей.

Как выяснилось, 20-летний водитель не единожды привлекался к ответственности по административным и уголовным статьям. Уточняется, что в момент ночных катаний по столице он был под домашним арестом.

Машину эвакуировали на штрафстоянку, а нарушитель отправился в участок. Составлены административные протоколы за множество нарушений: езду без прав, отсутствие страховки, тонировку, нарушение правил перевозки людей, управление транспортным средством, не состоящем на учете и без госномеров, а также управление автомобилем, эксплуатация которого запрещена.