Радий Хабиров рассказал Владимиру Путину о достижениях Башкирии за последние пять лет

Главное политическое событие недели – встреча Главы Башкортостана с Президентом страны. Рабочий разговор состоялся в Кремле. Радий Хабиров подготовил детальный доклад главе государства о развитии региона и достижениях за последние пять лет. Речь шла об экономике, развитии аграрного сектора, строительства, социальной сферы, науки и образования. Кроме того, в ходе встречи обсудили и тему специальной военной операции и тех мер поддержки, которые Башкортостан оказывает военнослужащим и их семьям. Владимир Путин отметил хорошие темпы развития Башкортостана и поддержал выдвижение Радия Хабирова на второй срок.

Владимир Путин с самого начала встречи задал доверительный тон беседы. Важное наблюдение Президента: Башкортостан развивается хорошими темпами. На презентации – ключевые достижения региона. Первое, на что обратил внимание глава государства, – это инвестпроекты.

Владимир Путин: Какие инвестпроекты Вы бы отметили?

Радий Хабиров: Очень многие. Прежде всего, конечно, нефтехимия. По линии «Башнефти» целый ряд предприятий, по линии «Газпром нефтехим Салавата». Большие инвестиционные проекты сейчас формируются, уже находятся в стадии проектных работ. С «Содой» мы договорились, что где-то до 2030 года до 100 миллиардов инвестиций будет.

Если какое-то время назад Башкортостан был недолюбленным регионом для инвесторов, теперь – один из лидеров по их привлечению, рассказал Радий Хабиров. В регионе пять территорий социально-экономического развития, особая экономическая зона «Алга», 10 кластеров. Президента заинтересовала практика проведения в республике «Инвестчасов».

Владимир Путин: Что это за «Инвестиционные часы» у вас?

Радий Хабиров: Каждый четверг я собираю инвесткомитет – неважно, что у меня происходит, я собираю. Сам лично принимаю инвесторов, причём разные приходят, и мы сразу принимаем решения. В течение 30 дней у нас задача представить проекты, соответственно, приоритетные инвестиционные проекты, и в течение 60 дней предоставить землю без торгов. Это ключевая история. Также все муниципалитеты на четверг ориентированы на принятие уже более мелкого уровня, то есть муниципальный уровень инвестиционных проектов.

С 2015 года Благовещенск был моногородом, и только с 2019 года стал ТОСЭР при Радии Фаритовиче. В 2020 году мы были первыми, кто в России получил полный спектр ОКВЭДов – это позволило нам привлечь дополнительные инвестиции. Олег Голов, сенатор Российской Федерации от Республики Башкортостан

Через призму инвестиций звучала и международная повестка. С ключевым партнером – Беларусью – сейчас как раз формируется совместный промышленный кластер. В прошлом году под Уфой заработало белорусское предприятие по выпуску зерносушилок. В этом должны запустить еще одно производство.

Мы к концу года, дай бог, как говорится, уже будем выпускать впервые в Башкортостане экскаваторы, грейдеры, бульдозеры – 40-тонники, погрузчики и так далее. Это всё, соответственно, инвестиции. Нам удалось убедить, что здесь интересно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Интерес не скрывают и партнеры из Казахстана. Как и с Беларусью, с соседним государством также регулярно организуются бизнес-миссии для поиска новых партнеров. Хороший показатель дружбы – международные мероприятия на территории Башкортостана.

Хотел сказать большое спасибо за доверие. Мы в этом году в Уфе проводим XX Межрегиональный форум «Россия – Казахстан». Поэтому, конечно, ждём Ваше участие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Крепкая экономика позволяет выполнять важнейшую задачу – поддержку специальной военной операции. С первых дней Башкортостан включился в работу по формированию воинских подразделений. На СВО сейчас воюют батальоны имени Шаймуратова и Доставалова, полк «Башкортостан» и два подразделения имени Салавата Юлаева под эгидой Росгвардии. На их поддержку отправлено уже порядка 120 гуманитарных конвоев.

Владимир Владимирович, у нас и мобилизованных большое количество, и тех, кто по контракту Минобороны, и добровольцы, поэтому большое количество семей. Мы, на наш взгляд, наладили работу должным образом, чтобы каждая семья была под нашим вниманием. Все регионы, мы друг у друга учимся, поэтому мы смотрели, какие меры поддержки мы сами можем оказать. Республиканских мер поддержки – 39, они все с деньгами. За два года мы на поддержку более семи миллиардов рублей направили. Это всё конкретные вещи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров сделал акцент на том, что на передовой в едином строю служат люди разных национальностей и религий. Этот момент хорошо отразила ставшая популярной картина художника Александра Скорнякова «Молись, брат, я прикрою».

В числе главных достижений региона за последние пять лет и то, что в Башкортостане решили проблему обманутых дольщиков. На начальном этапе их было более 10 тысяч человек. Из 130 проблемных объектов половину построили, по остальным сделали выплаты. По строительству жилья республика вообще вышла на рекордные показатели.

Владимир Путин: Да, растёт прилично.

Радий Хабиров: Мы к 2030 году по Вашему поручению должны строить 4 миллиона квадратных метров, но уже подошли к 3 миллионам 300 тысячам. Поэтому этого мы достигнем.

Я думаю, что в этом году мы уже приблизимся к 3 млн 500 тысячам. На заре моей деятельности мы сдавали в республике 2 млн кв. метров. Судите сами, к 30-му году в два раза больше, чем в начале 90-х годов. Филюс Ишбулатов, генеральный директор строительной компании

Строятся поликлиники, больницы, сельские ФАПы, а также школы, мастерские и учебные корпуса колледжей. Возводится межвузовский кампус, первую очередь которого сдали в прошлом году. На подходе еще семь башен, в которых будут лаборатории, общежития и зоны предпринимательской активности.

Средняя продолжительность жизни в республике достигла отметки в 73 года. Снизились темпы падения рождаемости, количество многодетных семей, наоборот, увеличилось. Владимир Путин поручил руководству региона сосредоточить внимание на сфере медицины, а именно количестве врачей скорой помощи, а также не допустить отставания в сельском хозяйстве. В целом же социально-экономические показатели неплохие. Чтобы не сбавлять темпы роста, Президент поддержал кандидатуру Радия Хабирова при выдвижении на новый срок в качестве главы региона.

Владимир Путин: Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми. С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что всё же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь.

Радий Хабиров: Абсолютно так.

Владимир Путин: Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать. А так в целом всё нормально, так что желаю удачи.