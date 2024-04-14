Радий Хабиров сообщил о возобновлении строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Соборная мечеть «Ар-Рахим» будет достроена. Такое обещание в день празднования Ураза-байрама дал глава республики. Напомним, возведение этого объекта было начато в 2006 году. По разным причинам строительная площадка долгое время пустовала. Также в священный для мусульман праздник в столичной мечети «Ляля-Тюльпан» прошел большой намаз. Из Уфы он транслировался на всю страну.
Суп, овощи и фрукты – диетолог Ливиза Набиуллина знает, как разговляться без вреда для здоровья. Последний ифтар накануне Уразы-байрама всегда особенный. За столом самые близкие. А позади месяц строгой диеты – к похудению отношения она не имеет. В основе Рамадана – духовное очищение.
Праздничный намаз традиционно начался в 9 утра. Прихожане расстелили коврики в столичной мечети еще задолго до богослужения. Желающих почтить имя Всевышнего много как всегда, поэтому верующими места были заняты и на улице. Всех мусульман республики со священным праздником поздравил Радий Хабиров.
Примечательно, что свой пост сейчас держат и представители православной конфессии – он также предполагает ограничения в пище и укрепление духа.
Одна из неотъемлемых традиций Уразы – уплата фитр- и фидья-садаки. Последняя милостыня выплачивается за пропущенные дни поста. Этой суммы должно хватить, чтобы накормить одного нуждающегося.
К слову, через 70 дней после праздника разговения мусульмане отметят Курбан-байрам, до которого у верующих принято совершать паломничество к святым местам. Кроме того, постящиеся имеют возможность ограничивать прием пищи после праздника разговения еще несколько дней. Это уже уровень для особо подготовленных мусульман.
Пока эскизный вариант внешнего облика соборной мечети «Ар-Рахим». После коллективного намаза Радий Хабиров посетил строительную площадку немаловажного для жителей республики проекта. На сегодняшний день работы по облицовке объекта выполнены на 18 процентов.
В обустройстве фасадов строители будут применять греческий мрамор. Международный контракт на поставку облицовочных материалов заключён. В ближайшее время предстоит привести в порядок и внешний вид центрального купола мечети. Глава Башкортостана поручил предоставить ему поэтапный план всех строительных работ и обсудить на рабочем совещании проект развития территории вокруг мечети совместно с представителями Духовного управления мусульман республики, инвесторами и заинтересованными лицами.
Соборную мечеть «Ар-Рахим» в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с большими перерывами. Периодически финансирование останавливалось. В прошлом году Радий Хабиров провел совещание по вопросу возобновления работ. О том, когда именно достроят мечеть, говорить рано, а вот начало возрождению положено.
Во втором квартале года планируется приступить к поэтапному завершению фасадных работ на соборной мечети «Ар-Рахим». Не менее масштабную работу предстоит провести внутри здания. Здание действительно огромное. Планируется, что молельные залы смогут вместить до 10 тысяч верующих.