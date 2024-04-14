Радий Хабиров сообщил о возобновлении строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе

В этот день мы молимся за мир и согласие в нашей стране, в нашем Башкортостане. И, конечно, за наших воинов, которые защищают Россию на передовой. Мы верим, что все они вернутся домой живыми и здоровыми. Мы молимся за погибших, за их родных и близких. Мы молимся за тех, кто созидает наше богатство, стоит у станка, лечит, учит нас. В этот день мы молимся за здоровье нашего президента, который созидает нашу страну. Мы молимся за здоровье нашего многоуважаемого верховного муфтия Талгат-хазрата Таджуддина, который является оплотом веры, мира и согласия для нас и самым авторитетным человеком в республике.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан