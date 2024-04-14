Глава Минсельхоза Башкирии рассказал о предстоящих весенне-полевых работах

В Башкортостане начались весенне-полевые работы. На неделе к подкормке озимых культур и многолетних трав приступили в 13 районах. А прежде чем выйти в поля, аграрии приняли участие в зональных семинарах, на которых обсудили стратегию работы в предстоящий сезон.
Какие задачи стоят перед сельхозтоваропроизводителями, что будем сеять, какая будет погода и прогнозы на будущий урожай – об этом телеканалу БСТ в большом интервью рассказал вице-премьер башкирского правительства, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.