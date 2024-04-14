Уфа приняла форумы, посвященные экологии, ЖКХ и строительству

300 миллионов рублей инвестиций для улучшения экологической ситуации на северо-востоке Башкортостана. На этой неделе в Кигинском районе запустили производственную линию нового мусоросортировочного комплекса. Старт работе важнейшего для республики объекта в режиме видеосвязи из выставочного комплекса «Уфа-Экспо» дал глава региона. Радий Хабиров также принял участие в открытии сразу трёх форумов. Помимо экологии, в центре внимания были сфера ЖКХ и строительства.
Новая мусоросортировочная линия запущена. Это техническое открытие важнейшего для северо-востока республики объекта. Инвестпроект стоимостью 300 миллионов рублей реализуется на территории Кигинского района.
Обращение с отходами – один из важнейших вопросов экологического форума, который открылся в Уфе. Обсудить проблематику в столицу республики приехали делегации из разных регионов России, а также гости из ближнего зарубежья.
По многим вопросам, касающимся экологии, Башкортостан можно ставить в пример, отметил во время открытия экологического форума в Уфе генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Отдельно федеральный гость заявил, что в 2023 году наша республика поднялась на девятое место в «Зеленом рейтинге».
Чисто не там где убирают, а там где не сорят. Это выражение должно быть инструкцией к действию, считают представители Спецавтохозяйства по уборке города. Поэтому в своей деятельности региональный оператор уделяет отдельное внимание экологическому воспитанию. Работа начинается еще до школьной скамьи.
Экологический форум уже восемь лет является конструктивной площадкой для обмена опытом в сфере охраны окружающей среды. Экспозиция специализированной выставки в свою очередь позволяет ознакомиться гостям с последними разработками в отрасли.
Выставочный комплекс в Уфе принял сразу три форума. Помимо вопросов экологии, в центре внимания было строительство и ЖКХ. Радий Хабиров принял участие и в пленарном заседании форума «Управдом». Вместе с председателями МКД, представителями управляющих компаний и обслуживающих организаций глава региона обсудил вопросы повышения комфортности проживания, благоустройства общественных пространств и другие.
Во время пленарного заседания стали известны лауреаты конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий». Награды победителям вручил глава республики. Это 12 дипломов и денежных сертификатов на сумму в 375 и 750 тысяч рублей.