Уфа приняла форумы, посвященные экологии, ЖКХ и строительству

У нас более 140 участников, более 20 регионов представлено, около 40 секций по всем трём дням. И в этом году у нас новинка: мы уделяем целый день, который будет называться «Экосемья», «Экопривычки» и всё то, с чем мы связываем экологию. Мероприятия интересны как для специалистов всех трёх отраслей, так и просто для жителей нашего города.

Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания»