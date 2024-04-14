Известно, когда в Башкирии ожидается пик паводка

Пик половодья в Башкортостане ожидают с 20 апреля. Ситуацию в республике контролируют с земли, воды и воздуха. На мониторинге 27 ситуаций в 16 муниципальных образованиях: подтоплены дома, садовые участки, автомобильные дороги и небольшие мосты. В круглосуточном режиме функционирует оперативный штаб. Между тем соседний регион продолжает уходить под воду. Оренбургской области помогают все неравнодушные: жители Башкортостана, спасатели республики и власти.

Отдых на природе отменяется. Отдыхает сама природа. Так, например, временно заблокирован вход в пещеру Шульган-Таш. Экскурсии к наскальным рисункам приостановлены. Следуя инструкции на табличке о запрете въезда и выезда, видимо, можно только вплавь. Или пешком – в водонепроницаемых костюмах. В отличие от туристической зоны здесь живут люди. Мелководная река Юрмаш разлилась в небывалых масштабах, затопив семь садовых товариществ Калининского района Уфы.

Местные не помнят такого подтопления за последние десять лет. Широковы живут в саду круглый год, сообщения об эвакуации получали, но не верили в масштабность. Люция Широкова не выходит из дома с четверга, продукты привозили родные. Ситуация под контролем спецслужб. Помогают и соседи, которые избежали той же участи – часть СНТ огородили в прошлом году, соорудили дамбы и вырыли траншеи.

Но бороться со стихией всё же не всегда удаётся. Под воду продолжает уходить соседний регион. В Оренбургской области живут и уроженцы Башкортостана. Люди вынуждены бросать свои дома, нажитое имущество и спасаться в пунктах временного проживания и у родственников. Уровень Урала на данный момент составляет почти 12 метров. Подтоплены более 13 тысяч домов.

Никто в стороне не остался. Подружки, родные – спасибо всем. Очень хочется вернуться домой, очень, но дома нет. Так мне сложно и не по себе, что в таком возрасте я оказалась в таком положении. Фаузана Рахматуллина

В Уфе организован сбор помощи в офисе Всемирного курултая башкир по адресу: ул. Революционная, д. 43. На неделе депутаты Госсобрания отправили в Орск питьевую воду, с которой сейчас проблемы в затопленном городе. В рамках договоренностей за счет парламентариев переслали тысячу пятилитровых бутылей из Красноусольска. Также договорились о постоянном мониторинге ситуации и форматах поддержки. Отдельно сборы организованы в городах. Помимо этого, 11 спасателей Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России уже работают в Оренбургской области и оказывают помощь жителям поселка Тоцкое.

В Башкортостане же пик половодья специалисты ожидают в двадцатых числах апреля. А пока спасатели рекомендуют быть наготове и держать под рукой документы, лекарства, ценные вещи. Осмотр паводковой обстановки в пределах Башкортостана помогает не только оценить ситуацию в республике, но и дать прогноз соседним регионам. В данном случае маршрут пролегал из Уфы до границы со Свердловской областью.

Информацию о ситуации на крупных реках – Белой, Уфимке, Ай и Юрюзань, а также на Павловском водохранилище передавали тут же, в режиме онлайн. Актуальные снимки с высоты вертолётного полёта были направлены в администрации районов.

Полное открытие Павловского водохранилища ожидают к началу следующей недели. Прогнозируют отсутствие заторов. Для этого были проведены взрывные работы, распилы и чернение льда.