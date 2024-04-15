В Уфе за минувшие выходные задержаны 24 нетрезвых водителя

За прошедшие выходные в башкирской столице зарегистрировано 48 аварий, в трех из которых пострадали три человека, один из них несовершеннолетний.

Фото №1 - В Уфе за минувшие выходные задержаны 24 нетрезвых водителя

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Уфы, всего за указанный период госавтоинспекторы пресекли 857 нарушений ПДД. Из этого числа 110 нарушений правил ремней безопасности, 16 нарушений связаны с несоблюденим требований дорожных знаков и разметки на дорогах, 50 водителей не уступили дорогу пешеходам, 56 нарушений были связаны с правилами безопасной перевозки детей.  

64 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Кроме того, задержано 24 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также три водителя, управлявших машиной без водительского удостоверения.

пресс-служба госавтоинспекции Уфы
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