В Башкирии до конца недели ожидается пик паводка на крупных реках

В Башкирии на текущей неделе ожидается прохождение максимальных уровней воды на крупных реках. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, за прошедшие сутки поступило 9 новых сообщений о подтоплениях. Всего с начала паводкоопасного период зарегистрировано 917 таких обращений.

По состоянию на утро 15 апреля максимальный подъем уровней воды за сутки зафиксирован:

на реке Белой в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района (+63 см, текущий уровень 353 см, выход на пойму при 500 см);

на реке Белой в селе Бугульчан Куюргазинского района (+26 см, текущий уровень 343 см, выход на пойму при 447 см);

на реке Сим в деревне Глуховка Иглинского района (+ 25 см, текущий уровень 563 см, выход на пойму при 616 см);

на реке Дема в деревне Бочкаревка Чишминского района (+23 см, текущий уровень 528 см, выход на пойму при 688 см);

на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района (+21 см, текущий уровень 498 см, выход на пойму при 922 см).

В Уфе уровень воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы вырос на 18 см, текущий уровень составил 549 см, выход на пойму при 600 см. На реке Уфа в районе поселка Шакша уровень воды поднялся на 11 см, текущий уровень 461 см, выход на пойму при 830 см.