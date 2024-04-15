В Башкирии до конца недели ожидается пик паводка на крупных реках

В Башкирии на текущей неделе ожидается прохождение максимальных уровней воды на крупных реках. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, за прошедшие сутки поступило 9 новых сообщений о подтоплениях. Всего с начала паводкоопасного период зарегистрировано 917 таких обращений.
По состоянию на утро 15 апреля максимальный подъем уровней воды за сутки зафиксирован:
В Уфе уровень воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы вырос на 18 см, текущий уровень составил 549 см, выход на пойму при 600 см. На реке Уфа в районе поселка Шакша уровень воды поднялся на 11 см, текущий уровень 461 см, выход на пойму при 830 см.
На контроле ведомства остаются 27 ситуаций в 17 муниципальных районах, где подтоплены 23 автодороги, 8 низководных мостов, 145 придомовых участков и 348 садовых участков.