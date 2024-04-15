В Башкирию придет по-летнему теплая погода

Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, сегодня, 15 апреля, существенных осадков не ожидается, но днем по западу все же пройдут небольшие дожди. Ветер будет южным умеренным. Воздух днем прогреется до +9, +14 градусов.     

Фото №1 - В Башкирию придет по-летнему теплая погода

Завтра,16 апреля, прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ветер будет дуть с юга, юго-запада. Ночью от +2 до +7, днем тепло – от +11 до +16 градусов.

В среду, 17 апреля, синоптики снова обещают небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Ночью столбики термометров покажут +1, +6 градусов, днем воздух прогреется до +15, +20.

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