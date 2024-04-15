Башкирия приняла почти 500 белгородских школьников
Порядка 500 ребят из Белгородской
области прибыли на железнодорожный вокзал Уфы. Они будут жить в детском
оздоровительном лагере «Орленок» Илишевского района. Кроме того, для них
подготовлены места в доме отдыха «Березки» на берегу озера Банного в
Абзелиловском районе. Для детей созданы все условия для дальнейшего обучения и досуга.
Один из жителей Белгорода
Иван Пензев рассказал корреспонденту ИА «Башинформ», что его очень впечатлил
наш регион и он хотел бы узнать о нем побольше.
Башкирия очень красивая, но, конечно, пока в сравнении с Белгородом у вас довольно прохладно. Раньше я много хорошего слышал про башкирский мед и ваши национальные блюда. Самое главное, мы сможем спокойно завершить учебу, так как во время занятий в Белгороде мы учимся дистанционно и бывало, что объявляли ракетную опасность или тревогу из-за беспилотников — в это время мы уходим в коридор и приходится прерывать учебный процесс.
Иван Пензин, школьник из Белгорода
По словам руководителя
администрации Главы Башкирии Максима Забелина, ребята будут жить у нас до конца
мая либо до начала июня.
Башкортостан всегда отличался доброжелательностью и гостеприимством. Своих мы никогда не бросаем и в том числе помогаем детям из приграничных территорий, где сейчас довольно непростая обстановка. По согласованию с руководством Белгородской области мы можем принять и вторую крупную группу ребят. У нас созданы все условия для обеспечения непрерывности учебного процесса и отдыха.
Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии
Как отметил министр
образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин, за каждым из детей, прибывших из
Белгородской области, закреплены республиканские школы, определены педагоги и заниматься
они будут по актуальному расписанию.
Башкирия протянула руку помощи детям, которые в настоящее время находятся в достаточно сложной ситуации, ведь в течение года они практически не могли нормально учиться из-за постоянного стресса, связанного со случаями обстрела со стороны Украины. Обучение школьников организовано в соответствии с тем расписанием, которое было у них в Белгородской области. В основном, к нам приехали учащиеся 7-9 классов, есть и 10-классники. С огромной радостью мы сделаем так, чтобы им было максимально комфортно.
Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Башкирии
Из Белгорода детей
сопровождает учительница Ирина Бородина. Она поблагодарила власти региона за
радушный прием.
Мы уже успели почувствовать ваше радушие, вообще, сегодня вся наша страна — как единая семья. Я восхищена вашим архитектурным стилем и менталитетом жителей, все замечательно. Дети приехали в предвкушении увлекательного приключения. Конечно, волнуются за учебу, но теперь смогут закончить свои классы в спокойной обстановке, когда урок длится полноценные 45 минут, когда учитель общается с ними не через экран монитора. Учеба будет максимально насыщенной, максимально эффективной. Мы очень благодарны Главе республики и местным властям — огромная работа проведена. Спасибо вам большое от всей души, мы ценим эту поддержку.
Ирина Бородина, педагог из Белгородской области
Добавим, ранее Глава
Башкирии Радий Хабиров принял решение о том, что республика примет школьников
из Белгорода. По его поручению для детей организован полноценный учебный
процесс, проживание и питание. Башкирия своих не бросает.