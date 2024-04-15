Башкирия приняла почти 500 белгородских школьников

Порядка 500 ребят из Белгородской области прибыли на железнодорожный вокзал Уфы. Они будут жить в детском оздоровительном лагере «Орленок» Илишевского района. Кроме того, для них подготовлены места в доме отдыха «Березки» на берегу озера Банного в Абзелиловском районе. Для детей созданы все условия для дальнейшего обучения и досуга.

Фото №1 - Башкирия приняла почти 500 белгородских школьников

Один из жителей Белгорода Иван Пензев рассказал корреспонденту ИА «Башинформ», что его очень впечатлил наш регион и он хотел бы узнать о нем побольше.  

Башкирия очень красивая, но, конечно, пока в сравнении с Белгородом у вас довольно прохладно. Раньше я много хорошего слышал про башкирский мед и ваши национальные блюда. Самое главное, мы сможем спокойно завершить учебу, так как во время занятий в Белгороде мы учимся дистанционно и бывало, что объявляли ракетную опасность или тревогу из-за беспилотников — в это время мы уходим в коридор и приходится прерывать учебный процесс.

Иван Пензин, школьник из Белгорода
Фото №2 - Башкирия приняла почти 500 белгородских школьников

По словам руководителя администрации Главы Башкирии Максима Забелина, ребята будут жить у нас до конца мая либо до начала июня.  

Башкортостан всегда отличался доброжелательностью и гостеприимством. Своих мы никогда не бросаем и в том числе помогаем детям из приграничных территорий, где сейчас довольно непростая обстановка. По согласованию с руководством Белгородской области мы можем принять и вторую крупную группу ребят. У нас созданы все условия для обеспечения непрерывности учебного процесса и отдыха. 

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии

Как отметил министр образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин, за каждым из детей, прибывших из Белгородской области, закреплены республиканские школы, определены педагоги и заниматься они будут по актуальному расписанию.

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Фото №3 - Башкирия приняла почти 500 белгородских школьников

Башкирия протянула руку помощи детям, которые в настоящее время находятся в достаточно сложной ситуации, ведь в течение года они практически не могли нормально учиться из-за постоянного стресса, связанного со случаями обстрела со стороны Украины. Обучение школьников организовано в соответствии с тем расписанием, которое было у них в Белгородской области. В основном, к нам приехали учащиеся 7-9 классов, есть и 10-классники. С огромной радостью мы сделаем так, чтобы им было максимально комфортно.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Башкирии

Из Белгорода детей сопровождает учительница Ирина Бородина. Она поблагодарила власти региона за радушный прием.

Мы уже успели почувствовать ваше радушие, вообще, сегодня вся наша страна — как единая семья. Я восхищена вашим архитектурным стилем и менталитетом жителей, все замечательно. Дети приехали в предвкушении увлекательного приключения. Конечно, волнуются за учебу, но теперь смогут закончить свои классы в спокойной обстановке, когда урок длится полноценные 45 минут, когда учитель общается с ними не через экран монитора. Учеба будет максимально насыщенной, максимально эффективной. Мы очень благодарны Главе республики и местным властям — огромная работа проведена. Спасибо вам большое от всей души, мы ценим эту поддержку.

Ирина Бородина, педагог из Белгородской области

Добавим, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о том, что республика примет школьников из Белгорода. По его поручению для детей организован полноценный учебный процесс, проживание и питание. Башкирия своих не бросает.

Фото: ИА «Башинформ»

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