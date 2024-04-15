Башкирия приняла почти 500 белгородских школьников

Мы уже успели почувствовать ваше радушие, вообще, сегодня вся наша страна — как единая семья. Я восхищена вашим архитектурным стилем и менталитетом жителей, все замечательно. Дети приехали в предвкушении увлекательного приключения. Конечно, волнуются за учебу, но теперь смогут закончить свои классы в спокойной обстановке, когда урок длится полноценные 45 минут, когда учитель общается с ними не через экран монитора. Учеба будет максимально насыщенной, максимально эффективной. Мы очень благодарны Главе республики и местным властям — огромная работа проведена. Спасибо вам большое от всей души, мы ценим эту поддержку.

Ирина Бородина, педагог из Белгородской области