Президент России поддержал строительство в Башкирии важных для региона объектов

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики в ЦУРе сообщил о нескольких важных для нашего региона проектах, реализацию которых он обсудил во время рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным.

Это – проекты строительства клинического госпиталя ветеранов войн и лидерской образовательной школы. Как отметил Радий Хабиров, по данным объектам приняты положительные решения на федеральном уровне.