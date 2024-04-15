Президент России поддержал строительство в Башкирии важных для региона объектов

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики в ЦУРе сообщил о нескольких важных для нашего региона проектах, реализацию которых он обсудил во время рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным.
Это – проекты строительства клинического госпиталя ветеранов войн и лидерской образовательной школы. Как отметил Радий Хабиров, по данным объектам приняты положительные решения на федеральном уровне.
Руководитель республики поручил премьер-министру Андрею Назарову, а также главам профильных министерств и ведомств приступить к реализации этих важных для Башкирии проектов.