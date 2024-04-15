В Башкирии пожилая женщина скончалась на месте ДТП

Госавтоинспекторы Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с одним погибшим, которое произошло в Ишимбайском районе республики.

Фото №1 - В Башкирии пожилая женщина скончалась на месте ДТП

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, авария случилась накануне днем на автотрассе Петровское-Гумерово.

Предварительно установлено, что за рулем автомобиля «Рено Сандеро» находилась женщина, 1962 года рождения. Она не справилась с управлением, и машина перевернулась.    

В результате ДТП женщина скончалась до приезда медиков. Подробности аварии уточняются.

Фото: ГИБДД по РБ

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