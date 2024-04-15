В Башкирии пожилая женщина скончалась на месте ДТП

Госавтоинспекторы Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с одним погибшим, которое произошло в Ишимбайском районе республики.
По данным пресс-службы региональной ГИБДД, авария случилась накануне днем на автотрассе Петровское-Гумерово.
Предварительно установлено, что за рулем автомобиля «Рено Сандеро» находилась женщина, 1962 года рождения. Она не справилась с управлением, и машина перевернулась.
В результате ДТП женщина скончалась до приезда медиков. Подробности аварии уточняются.
Фото: ГИБДД по РБ