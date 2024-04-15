«Никто не подставит» - участник СВО из Башкирии рассказал о братстве в зоне СВО

О бойце батальона имени А. Доставалова Ильдаре Ш. из села Наратасты рассказал корреспондент издания «Шаранские просторы» Руслан Хафизов.

В апреле прошлого года Ильдар подписал контракт с Минобороны страны и отправился в зону проведения спецоперации. Он очень хотел попасть туда с самого начала СВО, но ему отказали.

Попав на передовую, он взял себе позывной «Даркин». Он выполнял функции оператора по запуску противотанковой управляемой ракеты (ПТУР): уничтожал боевую технику и бронированные цели противника.

Но в октябре 2023-го во время ответного удара кассетными бомбами со стороны ВСУ по расположению российской части доброволец был ранен в голову и спину. За проявленные мужество и самоотверженность Ильдар представлен к награде – медали «За боевые отличия».

После лечения и курса реабилитации боец намерен вновь вернуться в свою мотострелковую часть.

Меня очень тянет к моим однополчанам. Там настоящее братство, мужская дружба, никто не предаст и не подставит. Я не сталкивался на СВО с человеческой подлостью. Скоро мне предстоит операция в республиканской клинической больнице имени Куватова. А потом, если позволит здоровье, я вернусь на СВО. Доброволец СВО, позывной «Даркин»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.