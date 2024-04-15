В Башкирии планируют запретить создание новых скотомогильников

В апреле башкирские парламентарии планируют рассмотреть в окончательном чтении изменения в закон «О ветеринарии». Об этом информирует пресс-служба Госсобрания – Курултая республики.
Также спикер Курултая Башкирии отметил, что документ конкретизирует понятие биологических отходов, определяет их виды. Согласно законопроекту, к биологическим отходам относятся «останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности, ветеринарные конфискаты, отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения».
Сегодня в Башкирии действуют 877 скотомогильников. Практически все они представляют собой защищенные биотермические ямы. Их конструкция позволяет исключить взаимодействие отходов с почвой и грунтовыми водами.