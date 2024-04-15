В Башкирии планируют запретить создание новых скотомогильников

В апреле башкирские парламентарии планируют рассмотреть в окончательном чтении изменения в закон «О ветеринарии». Об этом информирует пресс-служба Госсобрания – Курултая республики.

Фото №1 - В Башкирии планируют запретить создание новых скотомогильников

В Башкортостане запрещается создание новых скотомогильников. Эксплуатировать имеющиеся, где захоронены умеренно опасные биологические отходы, можно будет до 1 января 2030 года. Старые скотомогильники подлежат ликвидации в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Одна из задач законопроекта состоит в предупреждении распространения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на более современные методы обращения с опасными биологическими отходами.

Константин Толкачев, Председатель Государственного Собрания

Также спикер Курултая Башкирии отметил, что документ конкретизирует понятие биологических отходов, определяет их виды. Согласно законопроекту, к биологическим отходам относятся «останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности, ветеринарные конфискаты, отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения».

Сегодня в Башкирии действуют 877 скотомогильников. Практически все они представляют собой защищенные биотермические ямы. Их конструкция позволяет исключить взаимодействие отходов с почвой и грунтовыми водами.

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