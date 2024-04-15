Жителей Башкирии предупредили о возможном ухудшении самочувствия

В ближайшие дни жителей республики ждет «барическая пила». Как сообщает телеграм-канал «Метеовести», атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 мм ртутного столба.

Однако в метеорологии такого термина нет. При этом барограф, фиксирующий перепады атмосферного давления, при резких и частых его колебаниях выстраивает график, который внешне напоминает зубья пилы – отсюда название.

В эти дни специалисты рекомендуют обратить внимание на самочувствие, которое может ухудшиться у метеочувствительных людей. Возможны головные боли, слабость, боли в суставах, а у гипер- и гипотоников могут развиться опасные для жизни состояния.