В Башкирии бывший пожарный спас девушку-соседку из огня

Сегодня утром в Салавате на улице Новоселова загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, запах гари почувствовал сосед – Леонид Владимирович.

Выйдя на улицу, он увидел, что горит дом соседей. Он сразу же бросился на помощь. Хозяева полыхающего строения успели выбежать. Но внутри на втором этаже оставалась их дочь: огонь заблокировал ей выход.

Мужчина увидел ее на балконе, помог девушке справиться с волнением. Следуя указаниям Леонида Владимировича, она зацепилась руками за перила балкона и повисла. Внизу он ее ловко подхватил. Помощь медиков ей не потребовалась.

Известно, что Леонид Владимирович много лет работал в пожарной части Стерлитамака. Сегодня он – ветеран пожарной охраны.

В ведомстве уточнили, что огнеборцы ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал.