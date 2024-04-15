В Башкирии бывший пожарный спас девушку-соседку из огня

Сегодня утром в Салавате на улице Новоселова загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, запах гари почувствовал сосед – Леонид Владимирович.

Фото №1 - В Башкирии бывший пожарный спас девушку-соседку из огня

Выйдя на улицу, он увидел, что горит дом соседей. Он сразу же бросился на помощь. Хозяева полыхающего строения успели выбежать. Но внутри на втором этаже оставалась их дочь: огонь заблокировал ей выход.    

Фото №2 - В Башкирии бывший пожарный спас девушку-соседку из огня

Мужчина увидел ее на балконе, помог девушке справиться с волнением. Следуя указаниям Леонида Владимировича, она зацепилась руками за перила балкона и повисла. Внизу он ее ловко подхватил. Помощь медиков ей не потребовалась.   

Известно, что Леонид Владимирович много лет работал в пожарной части Стерлитамака. Сегодня он – ветеран пожарной охраны.

В ведомстве уточнили, что огнеборцы ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал.

Фото: МЧС по РБ  

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