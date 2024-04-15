В Уфе студент покатал друзей на крыше авто и отделался штрафом

В Уфе студент прокатил своих друзей по улице Набережной на крыше «Чанган Алсвин» и получил за это штраф. Видео прислал в чат-бот ГИБДД по Башкирии неравнодушный гражданин.

Стражи порядка на дорогах быстро нашли нарушителя – 22-летнего студента одного из уфимских вузов. С его слов, именно так он отмечал день рождения со своими друзьями. Парень пообещал, что больше таких поступков совершать не будет.