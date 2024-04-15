Радий Хабиров на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках

Кадровые перестановки. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров сообщил о назначении вернувшегося с СВО Азата Бадранова первым заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан.

Также руководитель региона рассказал о вопросах, которые он обсудил с Президентом России в закрытом режиме. На федеральном уровне приняты положительные решения по строительству клинического госпиталя ветеранов войн, лидерской образовательной школы. Также на оперативке Глава Башкортостана сообщил, что будет лично контролировать модернизацию лечебных учреждений в Уфе.

А вот весенней уборкой в городах республики Радий Хабиров остался крайне недоволен. Также он отметил, что Альшеевский, Зилаирский, Краснокамский, Нуримановский районы не выполнили его поручения по закупке поливомоечных машин.

Стыдно должно быть, во-первых, это было моё поручение. Во-вторых, если бы был порядок, я бы, может, и молча сидел. Притом что из бюджета республики выделялись бюджетные средства на закупку техники в 2022–2023 годах. Несмотря на потребность в технике, контракты на поставку не заключались. Это обязательный элемент нормального цивилизованного управления ЖКХ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Персональные поручения получили также главы Илишевского и Абзелиловского районов. До конца учебного года в этих муниципалитетах будут размещены 500 детей из Белгородской области, которые прибыли в Уфу сегодня ночью. Башкортостан оказывает поддержку и соседнему Оренбуржью, жители которого страдают от небывалого половодья.