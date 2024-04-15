Радий Хабиров на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках

Кадровые перестановки. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров сообщил о назначении вернувшегося с СВО Азата Бадранова первым заместителем руководителя администрации Главы Республики Башкортостан.
Также руководитель региона рассказал о вопросах, которые он обсудил с Президентом России в закрытом режиме. На федеральном уровне приняты положительные решения по строительству клинического госпиталя ветеранов войн, лидерской образовательной школы. Также на оперативке Глава Башкортостана сообщил, что будет лично контролировать модернизацию лечебных учреждений в Уфе.
А вот весенней уборкой в городах республики Радий Хабиров остался крайне недоволен. Также он отметил, что Альшеевский, Зилаирский, Краснокамский, Нуримановский районы не выполнили его поручения по закупке поливомоечных машин.
Персональные поручения получили также главы Илишевского и Абзелиловского районов. До конца учебного года в этих муниципалитетах будут размещены 500 детей из Белгородской области, которые прибыли в Уфу сегодня ночью. Башкортостан оказывает поддержку и соседнему Оренбуржью, жители которого страдают от небывалого половодья.
Помимо питьевой воды и средств гигиены, на подмогу отправили и башкирских спасателей. Что касается паводка в нашей республике, его пик ожидается на текущей неделе. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Сил и средств хватает. В ближайшие дни в Башкортостане установится сухая и жаркая погода, в связи с чем по всей территории республики с 27 апреля будет объявлен особый противопожарный режим.