Республиканский музей Боевой Славы пополнился экспонатами из зоны СВО

Также среди новых предметов экспозиции — гильзы, ящик от снарядов и каски солдат Вооруженных сил России. Выставочные образцы активисты регионального отделения «Поискового движения России» привезли из города Бахмут, где проходили боевые действия. Теперь экспонаты — часть выставки «Zащищая свой Донбасс».