Республиканский музей Боевой Славы пополнился экспонатами из зоны СВО

Осколок неуправляемого реактивного снаряда, фрагмент радиостанции самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и не только. Республиканский музей Боевой Славы пополнился экспонатами из зоны специальной военной операции.
Также среди новых предметов экспозиции — гильзы, ящик от снарядов и каски солдат Вооруженных сил России. Выставочные образцы активисты регионального отделения «Поискового движения России» привезли из города Бахмут, где проходили боевые действия. Теперь экспонаты — часть выставки «Zащищая свой Донбасс».