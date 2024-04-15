Стала известно, когда в Уфе проведут форум «Россия - спортивная держава»

Считайте, что приступили к работе. Дата рабочая определена — 17 октября. Вы знаете, формат форумов таков, что, как правило, участие принимает Президент России, и он проводит заседание Совета. Поэтому надо очень серьёзно готовиться, чтобы хорошо провести этот форум.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан