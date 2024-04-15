Стала известно, когда в Уфе проведут форум «Россия - спортивная держава»

Стала известна дата проведения в Уфе Международного форума «Россия — спортивная держава». Мероприятие состоится 17 октября. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил глава республики Радий Хабиров. Ранее в Москве Башкортостан официально принял эстафету проведения форума. Торжественная церемония прошла на площадке Международного форума «Мы вместе. Спорт».
Международный форум «Россия — спортивная держава» — самая крупная площадка для взаимодействия между участниками отрасли в нашей стране. В октябре в Уфе участников ждет деловая программа, также они ознакомятся с культурой, историей и наследием региона.