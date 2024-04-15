В Башкирии в штабе «Всё для победы!» прошла беседа с участником СВО

В Иглинском районе земляки встретили друзей со СВО. В волонтёрском штабе «Всё для победы!» местного союза ветеранов боевых действий состоялась беседа тружеников тыла с участником спецоперации. Боец с позывным «Хакер» рассказал землякам о своей службе в зоне спецоперации.

Члены волонтерского штаба провели для него экскурсию, рассказали и показали, как плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухой душ. В память о встрече ему подарили свои готовые изделия, которые он заберет на передовую.