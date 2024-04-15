В БГПУ провели профориентационный фестиваль для дошкольников

В Башкирском педагогическом университете провели профориентационный фестиваль для дошкольников. В нем участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья 5–7 лет. Ребята показали свои навыки по четырем компетенциям: «Адаптивная физическая культура», «Кулинарное дело», «Медицинский уход», «Парикмахерское искусство». Маленькие повара, врачи, парикмахеры и спортсмены выполняли теоретические и практические задания — рассказывали жюри про выбранную профессию и представляли свою работу экспертам.
Фестиваль «Абилимпикс» впервые проводят в республике среди юных мастеров. Такие фестивали формируют у детей мотивацию к выбору профессий, предоставляют возможность ребятам использовать свои силы в доступных видах деятельности и получить положительный опыт успешной социализации и адаптации в профессиональной сфере. Это отметили приглашенные эксперты — восьмикратная Паралимпийская чемпионка Оксана Савченко и параспортсмен, блогер Рустам Набиев.