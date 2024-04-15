Обновление больниц и особый режим: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Аэропорт «Уфа» к 2030 году планирует увеличить годовой пассажиропоток до 7 миллионов человек. А после прохождения пика паводка, который ожидается на текущей неделе, в Башкортостане объявят особый противопожарный режим. Эти и другие темы обсудили на еженедельном оперативном совещании. Радий Хабиров также рассказал о проектах, которые он дополнительно обсудил во время встречи с Владимиром Путиным.

В солнечный Башкортостан 500 детей из Белгородской области приехали глубокой ночью. Но настроение от этого не хуже. В дороге узнали, что наша республика славится не только мёдом, но и своими курортами. Но главное для детей, конечно же, мирное небо.

Во время уроков в Белгороде, мы дистанционно учимся, объявляют воздушную тревогу, ракеты и беспилотники летают. Мы в это время прячемся в коридоре. Иван Пензев, житель г. Белгорода

До конца учебного года школьники будут жить и заниматься в детских лагерях Илишевского и Абзелиловского районов. Главы муниципалитетов персонально отвечают за гостей республики.

Пожалуйста, займитесь этим. Эти дети прибыли из прифронтовой территории, намыкались уже. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Белгородские школьники вместе с другими жителями нашей республики смогут принять участие в весенней акции «Зеленая Башкирия». В рамках экологического мероприятия высадят 8 тысяч крупномерных деревьев и более 82 тысяч саженцев. А вот уборкой в городах и райцентрах Башкирии глава региона остался крайне недоволен. Также он отметил, что Альшеевский, Зилаирский, Краснокамский и Нуримановский районы не выполнили его поручение по закупке поливомоечных машин.

Стыдно должно быть. Если бы вы там блистали чистотой, может быть, я и молчал. Причем в каждый из районов выделялись бюджетные средства на закупку коммунальной техники в 2022–2023 годах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А федеральный бюджет поможет в строительстве клинического госпиталя ветеранов войн и лидерской образовательной школы. Эти проекты Радий Хабиров обсудил с Владимиром Путиным во время встречи в Кремле. Стало известно, что положительные решения на уровне Москвы по этим и другим вопросам уже приняты.

Уже второй раз с Президентом обсудили Южный обход. Надо двигаться, сумма там большая. Нужно дожать эту историю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под личный контроль Радий Хабиров взял модернизацию уфимских медучреждений. В пяти объектах начался капитальный ремонт, в следующем месяце туда уже завезут оборудование. Обновят также асфальт на проспекте Салавата Юлаева и на трассе Уфа — Аэропорт.

На оперативном совещании глава региона выразил благодарность санаториям республики, которые оказали гуманитарную помощь в виде 136 тонн питьевой воды и средств гигиены соседней Оренбургской области. Большая вода там ещё не отступила. Что касается паводка в Башкортостане, его пик ожидается на текущей неделе. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Мы, как всегда, готовимся по худшему сценарию. Все службы предупреждены. Водохранилища пока набирают воду, но, если нужно будет, мы ее спустим. Кирилл Первов, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС