Обновление больниц и особый режим: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Аэропорт «Уфа» к 2030 году планирует увеличить годовой пассажиропоток до 7 миллионов человек. А после прохождения пика паводка, который ожидается на текущей неделе, в Башкортостане объявят особый противопожарный режим. Эти и другие темы обсудили на еженедельном оперативном совещании. Радий Хабиров также рассказал о проектах, которые он дополнительно обсудил во время встречи с Владимиром Путиным.
В солнечный Башкортостан 500 детей из Белгородской области приехали глубокой ночью. Но настроение от этого не хуже. В дороге узнали, что наша республика славится не только мёдом, но и своими курортами. Но главное для детей, конечно же, мирное небо.
До конца учебного года школьники будут жить и заниматься в детских лагерях Илишевского и Абзелиловского районов. Главы муниципалитетов персонально отвечают за гостей республики.
Белгородские школьники вместе с другими жителями нашей республики смогут принять участие в весенней акции «Зеленая Башкирия». В рамках экологического мероприятия высадят 8 тысяч крупномерных деревьев и более 82 тысяч саженцев. А вот уборкой в городах и райцентрах Башкирии глава региона остался крайне недоволен. Также он отметил, что Альшеевский, Зилаирский, Краснокамский и Нуримановский районы не выполнили его поручение по закупке поливомоечных машин.
А федеральный бюджет поможет в строительстве клинического госпиталя ветеранов войн и лидерской образовательной школы. Эти проекты Радий Хабиров обсудил с Владимиром Путиным во время встречи в Кремле. Стало известно, что положительные решения на уровне Москвы по этим и другим вопросам уже приняты.
Под личный контроль Радий Хабиров взял модернизацию уфимских медучреждений. В пяти объектах начался капитальный ремонт, в следующем месяце туда уже завезут оборудование. Обновят также асфальт на проспекте Салавата Юлаева и на трассе Уфа — Аэропорт.
На оперативном совещании глава региона выразил благодарность санаториям республики, которые оказали гуманитарную помощь в виде 136 тонн питьевой воды и средств гигиены соседней Оренбургской области. Большая вода там ещё не отступила. Что касается паводка в Башкортостане, его пик ожидается на текущей неделе. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
Беда не приходит одна. После большой воды жителям республики нужно подготовиться к встрече и с другой стихией. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане вновь ожидается жаркое и засушливое лето. Уже в эти выходные температура поднимется до 26–28 градусов, что позволит пройти пику половодья. Но вместе с тем появляется и другая угроза — возгорание сухой травы в полях и лесах. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, с 27 апреля на всей территории республики вводится особый противопожарный режим.