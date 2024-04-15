Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил Миякинский район

Радий Хабиров сегодня с рабочей поездкой посетил Миякинский район. Руководитель республики посетил производственные площадки, место возведения горнолыжного курорта и обновленный парк. Ознакомившись с работой объектов ЖКХ, руководитель региона отметил, что в районах и дальше покупать спецтехнику. Ее необходимость ощущается как в зимнее время, так и летом.

Завод по изготовлению металлической продукции, который посетил Радий Хабиров, существует чуть более 30 лет. Изделия востребованы как в республике, так и в соседних регионах. В прошлом году на предприятие закупили оборудование на 5,5 миллионов рублей. Что отрадно, отечественное, более того, производство находится в Нефтекамске. Сейчас планируют увеличить в 2 раза объемы. Поэтому нужны рабочие силы.

Радий Хабиров отметил хорошую динамику работы компании. И обозначил, что при работе власти с бизнесом важно не только не мешать последним, но и совершенствовать меры поддержки.

Мы находимся на эволюционном этапе развития инфраструктуры поддержки бизнеса. Задача – и дальше совершенствовать нашу работу. Это в том числе активная работа бизнес-шерифов, регулярные «Инвестиционные часы», финансово-экономические программы для предпринимателей. Видим, что в Миякинском районе такая поддержка есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, поддержку два года назад получил на «Инвестчасе» у главы республики местный предприниматель. Проект включён в перечень приоритетных. Здесь будут развивать горнолыжный курорт. Часть проекта уже реализована: открыто кафе, работает станция проката летнего и зимнего инвентаря.

К водоему примыкает парк культуры и отдыха. Жители района голосовали за его преображение. И попали в число победителей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В излюбленном месте отдыха сельчан появились спортивная и детская площадки, новое освещение, пешеходные дорожки и установлены бордюры. Обустроили трибуну на 600 посадочных мест.

Для райцентра – хороший, крепкий парк получился. Его поэтапно благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды», начиная с 2020 года. Будем и дальше приводить в порядок наши общественные пространства. А со следующего года увеличим финансирование программы «Башкирские дворики» – об этом очень просят наши жители. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров посетил центр комплексного обслуживания. Организация, которая обслуживает детсады, школы и дома культуры. Она выполняет более 30 видов услуг. Следит за работой отопительных систем, пожарной сигнализации, электросетей, с недавних пор в их зоне ответственности контейнерные площадки. Имеется свой автопарк.

Глава республики также посетил площадку предприятия, отвечающего за содержание сетей водоснабжения и улично-дорожной инфраструктуры, а также за благоустройство населённых пунктов. Глава Башкортостана отметил, что республика будет и в дальнейшем оказывать поддержку в закупке новой техники.