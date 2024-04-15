Житель Башкирии поставил мировой рекорд, прыгнув из стратосферы с парашютом

В честь Дня космонавтики Александр Лынник прыгнул с парашютом из стратосферы на Северный полюс. Вместе с ним в акции участвовали космонавт Михаил Корниенко и инженер Денис Ефремов. Из всей команды Александр Лынник — единственный, кто уже приземлялся с парашютом на Северный полюс.
В 2013 году он совершил прыжок на дрейфующую льдину в составе арктической экспедиции. В этот раз сложность прыжка была гораздо выше, в основном из-за температуры, которая доходила до минус пятидесяти градусов. А с учетом скорости самолета она была эквивалентна минус 90 градусам по Цельсию.