Житель Башкирии поставил мировой рекорд, прыгнув из стратосферы с парашютом

Далее, значит, очень плотный воздух. И самое главное, что погода на полюсе меняется очень быстро. Вот только что абсолютный штиль был, и буквально через несколько минут может быть достаточно сильный ветер. С нашей выброской именно так и произошло.

Александр Лынник, лётчик-инструктор