Ветерану ВОВ из Уфы исполнилось 105 лет

Жизнь длиною больше века. Ветерану Великой Отечественной войны и педагогического труда из Уфы исполнилось 105 лет. Несмотря на возраст и болезни, она помнит всё: и детство, и юность, и те страшные годы войны.

105 лет истории, вспоминая которую Лидия Петровна весело смеется, будто это было вчера, и только говоря о войне, улыбка сразу исчезает. Великая Отечественная застала ее за студенческой партой.

С 21 на 22-е сдала последний экзамен за первый курс, а утром рано объявили: «Началась война». Вот так началась для меня война. Жуткое время. Лидия Бажонова, ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда

Но именно этот период подарил ей любовь всей жизни. Лидия вышла замуж в мае 1941 года, перед самой войной. Но муж, офицер, в 44-м погиб на фронте. Лидия Петровна осталась верна его памяти и больше замуж не выходила. У молодой семьи успел родиться сын.

Он ушел к своим солдатам, я осталась на дороге и говорю: «Вот за этого человека я выйду замуж». Человек уже ушел, где-то там в армии, а я за него замуж собралась. А через неделю он меня нашел. Сижу, читаю книгу на скамеечке. Лидия Бажонова, ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда

В военные годы Лидия Петровна работала по профессии — учителем. Еды хватало, ей полагался сухпаек. Занималась воспитанием сына. К слову, весть о долгожданной победе она услышала, когда возвращалась домой. Люди начали передавать друг другу радостную новость.

Все бегут кто куда, все целуются. Война кончилась. Я узнала об окончании войны на улице, на Октябрьской Революции, и бежала домой уже, как говорится, ног не чуя. Лидия Бажонова, ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда

После войны продолжила преподавать. 41 год проработала в колонии им. Матросова для малолетних детей. Выйдя на пенсию, стала подменять других педагогов в школах и только в 70 лет ушла на заслуженный отдых сидеть с внуками и правнуками. По словам внучки, секрет ее долголетия кроется в стремлении к знаниям.