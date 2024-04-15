Ветерану ВОВ из Уфы исполнилось 105 лет

Жизнь длиною больше века. Ветерану Великой Отечественной войны и педагогического труда из Уфы исполнилось 105 лет. Несмотря на возраст и болезни, она помнит всё: и детство, и юность, и те страшные годы войны.
105 лет истории, вспоминая которую Лидия Петровна весело смеется, будто это было вчера, и только говоря о войне, улыбка сразу исчезает. Великая Отечественная застала ее за студенческой партой.
Но именно этот период подарил ей любовь всей жизни. Лидия вышла замуж в мае 1941 года, перед самой войной. Но муж, офицер, в 44-м погиб на фронте. Лидия Петровна осталась верна его памяти и больше замуж не выходила. У молодой семьи успел родиться сын.
В военные годы Лидия Петровна работала по профессии — учителем. Еды хватало, ей полагался сухпаек. Занималась воспитанием сына. К слову, весть о долгожданной победе она услышала, когда возвращалась домой. Люди начали передавать друг другу радостную новость.
После войны продолжила преподавать. 41 год проработала в колонии им. Матросова для малолетних детей. Выйдя на пенсию, стала подменять других педагогов в школах и только в 70 лет ушла на заслуженный отдых сидеть с внуками и правнуками. По словам внучки, секрет ее долголетия кроется в стремлении к знаниям.
Перешагнув рубеж 105-летия, Лидия Петровна точно знает цену мирного неба над головой. И часто слушает и поет свою любимую песню, в которой, как кстати говорится, о той самой бесценной жизни.