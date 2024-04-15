Пес-спасатель Гимли из Башкирии начал учебу в Госкомитете по ЧС

Новый четырёхлапый спасатель. В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям началось обучение у пса по кличке Гимли. Это двоюродный младший брат уже известного Торина. Собаки породы бордер-колли. Считаются одними из самых подходящих для поисково-спасательных работ.

Первые служебные тренировки пока похожи на будни молодой мамы с ребёнком: 4-месячный Гимли играет, повторяет и ест. Будущий четырёхлапый спасатель только поступил на обучение.

Курс состоит из этапов, экзаменом станет поиск человека и его вещей на местности. Он заменит своего старшего двоюродного брата Торина. Младший же брат пока сам немного ревнует за кадром.

Старший брат — чёрно-белый пёс — звезда, известным стал после поездки в Турцию, вместе с хозяйкой в составе добровольческой команды помогал при спасении людей после землетрясения. Кстати, именно с волонтёрства сотрудник Госкомитета по ЧС Надежда Отвесова когда-то так и начинала карьеру. Сейчас это, скорее, как хобби. Об ещё одном увлечении — уже литературном — можно говорить, судя по кличкам собак.