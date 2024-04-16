В Башкирии продолжают поступать новые сообщения о подтоплениях

Госкомитет республики по ЧС представил актуальную информацию о развитии половодья в Башкирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, за минувшие сутки экстренные службы зарегистрировали 8 обращений о подтоплении территорий паводковыми водами. С начала паводкоопасного периода поступило 925 таких сообщений.

По состоянию на утро 16 апреля максимальный подъем уровня воды за сутки зафиксирован:

на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района (+44 см, текущий уровень 342 см, выход на пойму при 772 см);

на реке Уфа в селе Ахлыстино Благовещенского района (+40 см, текущий уровень 482 см, выход на пойму при 801 см);

на реке Белой в Мелеузе (+36 см, текущий уровень 386 см, выход на пойму при 879 см);

на реке Уфа в селе Красный ключ Нуримановского района (+35 см, текущий уровень 367 см, выход на пойму при 637 см;

на реке Дема в деревне Бочкаревка Чишминского района (+33 см, текущий уровень 561 см, выход на пойму при 688 см).

Незначительно поднялась за сутки вода в реке Белой в Уфе в районе Монумента Дружбы (+15 см). Текущий уровень составляет 564 см, выход на пойму при 600 см. На реке Уфе в районе поселка Шакша также зафиксировано незначительное повышение уровня воды (+8 см). Текущий уровень составляет 469 см, выход на пойму при 830 см.

На контроле чрезвычайных ведомств остаются 26 ситуаций в 16 муниципальных районах. В настоящее время крупнейшие водохранилища республики работают на наполнение, угрозы возникновения аварийных ситуаций нет.