В Уфе подозрительный мужчина напугал девочку и женщину

Накануне вечером в телеграм-каналах распространялось видео со странным мужчиной. Он входил в подъезды жилых домов за девочкой, а потом за женщиной. После этого жертвы истошно кричали, а подозрительный тип выбегал из домов.

Инциденты произошли на улицах Интернациональной и Плеханова.

В случае со школьницей мужчину спугнула уфимка. После случившегося она догнала его и сняла на видео его лицо.

Спустя время, он устремился в подъезд за второй жертвой. Но женщина тоже закричала и неадекват скрылся.

В настоящее время его разыскивает полиция.