В Уфе продолжаются поиски пропавших мальчиков: обследовано 60 км береговой линии

Поисковики продолжают обследовать наиболее замусоренные участки акватории: ищут вещи детей в топляке.

К поискам привлечены сотрудники Управления гражданской защиты Уфы и Центрального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, двое подростков, оба 2010 года рождения, пропали 30 марта в Уфе у реки Белой.