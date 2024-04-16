В Уфе продолжаются поиски пропавших мальчиков: обследовано 60 км береговой линии

Накануне стали известны итоги 17-го дня поисков подростков. Спасатели с помощью плавсредств проверили 60 км береговой линии Белой.

Фото №1 - В Уфе продолжаются поиски пропавших мальчиков: обследовано 60 км береговой линии

Поисковики продолжают обследовать наиболее замусоренные участки акватории: ищут вещи детей в топляке.  

К поискам привлечены сотрудники Управления гражданской защиты Уфы и Центрального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, двое подростков, оба 2010 года рождения, пропали 30 марта в Уфе у реки Белой.

Фото: УГЗ Уфы  

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