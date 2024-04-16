В городах Башкирии прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

В Уфе, Нефтекамске, Октябрьском и Туймазах сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели рейдовые мероприятия в местах возможного пребывания мигрантов.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, были проверены рынки и торговые комплексы. По итогам проверок были выявлены 8 нелегальных иностранных работников. Составлены административные протоколы, решается вопрос об их выдворении из России.

Еще 10 человек находились на территории нашего региона легально, но не встали на воинский учет. Их доставили в комиссариаты.