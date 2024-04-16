В Уфе врачи спасли пациентку с разорванной селезенкой

В Уфе хирурги ГКБ №18 откачали литр крови из разорванной селезенки 40-летней женщины. Она двое суток не подозревала о травме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба медучреждения. В стационар ее привезла «скорая» с жалобами на боли в животе, слабостью и головокружением.