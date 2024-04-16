В Уфе врачи спасли пациентку с разорванной селезенкой

В Уфе хирурги ГКБ №18 откачали литр крови из разорванной селезенки 40-летней женщины. Она двое суток не подозревала о травме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба медучреждения. В стационар ее привезла «скорая» с жалобами на боли в животе, слабостью и головокружением.

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До появления первых симптомов пациентка два дня принимала спиртное в больших количествах. Еще двое суток сопротивлялась вызову медиков.  

Пациентку осмотрел хирург — состояние ее здоровья оценил, как тяжелое, обусловленное тяжелой анемией. В экстренном порядке провели УЗИ органов брюшной полости — выявили признаки разрыва селезенки. Незамедлительно сделали операцию — лапаротомию. В брюшной полости обнаружили около литра крови. Кровотечение произошло из разорванной селезенки. Селезенку удалили.

пресс-служба ГКБ №18

После операции пациентке потребовалась интенсивная терапия и многократные переливания крови. Состояние больной стабилизировалось через сутки, ее перевели в хирургическое отделение. Сейчас самочувствие женщины в норме.  

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