В Уфе задержан подозреваемый в нападении на школьницу

В Уфе был задержан мужчина, которого подозревают в нападении на школьницу в подъезде. Об этом сообщили в МВД региона.

15 апреля в полицию обратились родители девочки. Они сообщили, что на школьницу было совершено нападение в подъезде дома по улице Интернациональной. Девочка возвращалась домой.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые с помощью камер видеонаблюдения быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний бездомный ранее судимый мужчина.

Участковый задержал его сегодня утром на улице Вологодской. Мужчина доставлен в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания. Проверяется его возможная причастность к другим противоправным действиям. пресс-служба МВД по РБ