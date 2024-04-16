В Уфе задержан подозреваемый в нападении на школьницу

В Уфе был задержан мужчина, которого подозревают в нападении на школьницу в подъезде. Об этом сообщили в МВД региона.
15 апреля в полицию обратились родители девочки. Они сообщили, что на школьницу было совершено нападение в подъезде дома по улице Интернациональной. Девочка возвращалась домой.
На место происшествия прибыли правоохранители, которые с помощью камер видеонаблюдения быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний бездомный ранее судимый мужчина.
Отмечается, что мужчина подозревается в нападении на женщину на улице Плеханова.