Жители Иглино провели «День чистоты»

Вышли на уборку парка Елены Иглиной и парка Победы. Дружненько поработали, собрали много мусора, сухих веток. На этом у нас не заканчивается работа, в следующие выходные у нас очередной субботник. В принципе, до майских праздников мы приведем в порядок территорию нашего Иглино.

Владимир Пескин, управляющий делами администрации Иглинского района