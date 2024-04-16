Жители Иглино провели «День чистоты»

900 кубометров мусора за минувшие выходные собрали и вывезли жители Иглинского района. В очередном субботнике «День чистоты»  участие приняли почти 1,5 тысячи человек. Это сотрудники администрации муниципалитета, сельсоветов  и подведомственных организаций, а также жители сел.

Главный упор – на уборку общественных территорий. Так, в райцентре в первую очередь привели в порядок территорию парка Победы и сквер им. Елены Иглиной. Нужно было раскидать остатки снега, собрать опавшую листву и подмести пешеходные дорожки.

Мы вышли на субботник, чтобы создать чистоту в нашем парке. Мы готовимся к большим торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы.

Ольга Пономаренко, жительница с. Иглино

Вышли на уборку парка Елены Иглиной и парка Победы. Дружненько поработали, собрали много мусора, сухих веток. На этом у нас не заканчивается работа, в следующие выходные у нас очередной субботник. В принципе, до майских праздников мы приведем в порядок территорию нашего Иглино.

Владимир Пескин, управляющий делами администрации Иглинского района
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