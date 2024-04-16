Жители Иглино провели «День чистоты»

900 кубометров мусора за минувшие выходные собрали и вывезли жители Иглинского района. В очередном субботнике «День чистоты» участие приняли почти 1,5 тысячи человек. Это сотрудники администрации муниципалитета, сельсоветов и подведомственных организаций, а также жители сел.
Главный упор – на уборку общественных территорий. Так, в райцентре в первую очередь привели в порядок территорию парка Победы и сквер им. Елены Иглиной. Нужно было раскидать остатки снега, собрать опавшую листву и подмести пешеходные дорожки.