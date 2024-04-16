Молодёжь Народного фронта Башкирии прибыла на помощь жителям Оренбуржья

На помощь пострадавшим от половодья жителям Оренбургской области приехала группа Молодёжного крыла Народного фронта из Башкирии. Волонтеры имеют опыт работы в зонах ЧС и прошли специальную подготовку.

Они отметили, что в регионе не хватает людей, чтобы собирать и фасовать гумнаборы, а также развозить продукты и питьевую воду в пункты временного размещения.  Активисты Молодёжки за один день сформировали на складе около 1300 продуктовых наборов.  А на вторые сутки помогали формировать и выдавать теплые вещи.

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