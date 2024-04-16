Молодёжь Народного фронта Башкирии прибыла на помощь жителям Оренбуржья

Они отметили, что в регионе не хватает людей, чтобы собирать и фасовать гумнаборы, а также развозить продукты и питьевую воду в пункты временного размещения. Активисты Молодёжки за один день сформировали на складе около 1300 продуктовых наборов. А на вторые сутки помогали формировать и выдавать теплые вещи.