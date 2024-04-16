В Башкирии в «Систему 112» за сутки поступило восемь сообщений о подтоплениях

За сутки в центр обработки вызовов «Системы 112» поступило восемь сообщений о подтоплениях. Самый большой рост показала река Уфа в Нуримановском районе. Она прибавила 44 см. На 36 см поднялась Белая возле Мелеуза.

На контроле Управления МЧС по республике находятся 26 ситуаций, связанных с затоплением. Речь о 450 придомовых территориях и садовых участках, а также дорогах и низководных мостах. Юмагузинское и Павловское водохранилища работают в режиме наполнения, Нугушское постепенно начало сброс воды.