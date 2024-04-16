В Башкирии в «Систему 112» за сутки поступило восемь сообщений о подтоплениях

За сутки в центр обработки вызовов «Системы 112» поступило восемь сообщений о подтоплениях. Самый большой рост показала река Уфа в Нуримановском районе. Она прибавила 44 см. На 36 см поднялась Белая возле Мелеуза.
На контроле Управления МЧС по республике находятся 26 ситуаций, связанных с затоплением. Речь о 450 придомовых территориях и садовых участках, а также дорогах и низководных мостах. Юмагузинское и Павловское водохранилища работают в режиме наполнения, Нугушское постепенно начало сброс воды.
По информации наших коллег в Кугарчинском районе, в верховьях реки Большой Ик вода вышла из берегов возле деревни Кузьминовка, топит огороды. Есть подтопления и в селе Мраково. Деревня Верхнемурсаляево в Кугарчинском районе находится у устья реки Большой Ик. Сейчас там тоже наблюдается рост уровня. На месте дежурят сотрудники Госкомитета республики по ЧС.