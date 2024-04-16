В Башкирии завершился форум «Атайсал – сила Отечества»

Серия зональных форумов «Атайсал – сила Отечества» завершилась в Нуримановском районе. Мероприятие объединило представителей девяти районов республики. Следующий зональный форум проведут уже осенью в Зианчуринском районе. А сейчас вся республика будет готовиться к третьему республиканскому форуму «Атайсал – сила землячества», который пройдет в конце апреля.

В маленьком пакетике – полная мужская порция доброго борща. Его всего лишь нужно залить кипятком. Фасуют и суп с лапшой, и даже рассольник. В полевых условиях очень удобно, и к тому же сытно и полезно. Такие сухие супы для бойцов продемонстрировали иглинцы на зональном форуме «Атайсал – сила Отечества» в Нуримановском районе.

У жительницы Нуримановского района Гульшат Шакировой сын погиб в бою. Женщина приняла решение на средства компенсации приобрести военнослужащим тепловизор. Один из солдат прямо в зале поблагодарил женщину и подарил ей букет цветов.

Представители молодежных сообществ также делились своими идеями по проекту «Атайсал». Поговорили о действующих грантах и государственной поддержке для молодежи. В частности, про агростартап по развитию сельского хозяйства.

В Нуримановском районе собрались представители 10 муниципалитетов. Они приехали рассказать о деятельности своих земляков и поделиться новыми планами и наработанным опытом. Традиционно передали кубок «Атайсал» муниципалитету, который примет следующий зональный форум. Им стал Зианчуринский район.