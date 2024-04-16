В Уфе прошел региональный этап фестиваля «Студвесна»

Свои номера на сцене Конгресс-холла представили студенты более 90 средних специальных учебных заведений. Каждый их них сначала прошел отбор в своем ссузе, затем состоялся зональный этап фестиваля. Всего на участие в конкурсе подали заявки более 1500 участников.