Волейбольный «Урал» завершил первый этап плей-аута

Остались в Суперлиге. Волейбольный клуб «Урал» завершил первый этап плей-аута. В Оренбурге наша команда сыграла три матча против главных аутсайдеров сезона.

В первой встрече уфимцы одержали победу над «Газпром-Югрой» – 3:1, с таким же счётом был обыгран нижегородский АСК. Хозяевам площадки, «Нефтянику» из Оренбурга, уфимцы уступили на тай-брейке – 2:3. Благодаря успешному выступлению на выезде подопечные Игоря Шулепова гарантировали сохранение прописки в Суперлиге.