Радий Хабиров подписал распоряжение о подготовке к празднованию Дня Победы

Башкирия начинает готовиться к празднованию 79-й годовщины Великой Победы. Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Радий Хабиров.

Согласно документу, оргкомитету, который возглавил вице-премьер Ирек Сагитов, поручено до 19 апреля разработать и утвердить план подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных этой дате.

Также в составе оргкомитета: вице-премьер — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова, военный комиссар республики Михаил Блажевич, министр образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин и другие.