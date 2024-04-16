Радий Хабиров подписал распоряжение о подготовке к празднованию Дня Победы

Башкирия начинает готовиться к празднованию 79-й годовщины Великой Победы. Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Радий Хабиров.
Согласно документу, оргкомитету, который возглавил вице-премьер Ирек Сагитов, поручено до 19 апреля разработать и утвердить план подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных этой дате.
Также в составе оргкомитета: вице-премьер — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова, военный комиссар республики Михаил Блажевич, министр образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин и другие.
Традиционно парад пройдет по проспекту Октября перед площадью имени В. Ленина.