Сброс воды из водохранилищ Башкирии незначительно повлияет на уровни рек

В настоящее время Юмагузинское и Павловское водохранилища работают в режиме наполнения, а Нугушское – в режиме сброса. Об этом информирует пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что показатели сброса незначительно повлияют на уровни воды в реках. Согласно графику работы Павловского водохранилища, пики сбросов прогнозируются в период с 21 по 23 апреля. Таким образом, в эти дни ожидается прохождение максимальных уровней на реках Уфа и Белая.

Пока на контроле МЧС остаются 26 ситуаций в 16 муниципальных образованиях, где затоплены 102 придомовых территории, 343 садовых участка, 21 участок автодорог и 8 низководных мостов.